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Усик: Ломаченко - мой брат во Христе

Комментариев: 3
Украинцев многое связывает.
Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик
instagram.com/lomus_official/

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своей взаимосвязи с Василием Ломаченко.

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“Нас с Ломой очень многое связывает - не только спорт, а и мысли, которые мы не несем, и как воспитываем своих детей, как общаемся с людьми. 

Ломаченко действительно мой брат во Христе. Я знаю, что он молится за меня, так же как и я за него, его семью и близких. 

Я вижу как слабые люди сбиваются в кучки, чтобы быть сильными, но в итоге распадаются на мелкие частицы, потому что каждый хочет быть главным. У нас в коллективе нет главного, мы все равны друг перед другом“, - заявил Усик в фильме на YouTube-канале Корсунская пустынь.

Ранее Усик оригинально “нокаутировал“ диванного эксперта.

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Теги: Александр Усик, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    06.05.2020, 20:27
Оценка:  0
Духовный_скреп
У пацана кукуха съехала окончательно...
гость  (аноним)  06.05.2020, 20:17
Оценка:  0
гость
Тут уже просто без комментариев. Пропали парни...
Анатолий    06.05.2020, 20:06
Оценка:  0
Анатолий
Аминь! Я тоже твой брат во Христе!
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