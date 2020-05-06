Усик: Ломаченко - мой брат во Христе

Украинцев многое связывает.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своей взаимосвязи с Василием Ломаченко.

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“Нас с Ломой очень многое связывает - не только спорт, а и мысли, которые мы не несем, и как воспитываем своих детей, как общаемся с людьми.

Ломаченко действительно мой брат во Христе. Я знаю, что он молится за меня, так же как и я за него, его семью и близких.

Я вижу как слабые люди сбиваются в кучки, чтобы быть сильными, но в итоге распадаются на мелкие частицы, потому что каждый хочет быть главным. У нас в коллективе нет главного, мы все равны друг перед другом“, - заявил Усик в фильме на YouTube-канале Корсунская пустынь.

Ранее Усик оригинально “нокаутировал“ диванного эксперта.