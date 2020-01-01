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Ломаченко: Отец всегда говорил, что нельзя обижать слабых

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Украинец изменил свое мышление благодаря совету отца.
Анатолий Ломаченко и Василий Ломаченко
Анатолий Ломаченко и Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко рассказал о наставление своего отца.

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“Мне отец всегда говорил, что нельзя обижать слабых, что нужно как можно меньше применять физическую силу по отношению к другим людям. Такие слова почему-то у меня сильно отложились.

В один прекрасный момент я понял, что когда нужно показать зубы, то ты этого не делаешь. Все потому, что на подсознании стоит запрет: вдруг что-то ты сделаешь неправильно. 

Насчет щеки, что нужно подставить правую, если тебя ударили по левой. Я это воспринимал буквально до определенного момента.

Но это не значит, что если оскорбляют твою семью, друзей, забирают у тебя дом, то ты должен стоять и ничего не делать. По сути, ты становишься на сторону добра, и это добро с кулаками“, - сказал Ломаченко в фильме на YouTube-канале Корсунская пустынь.

Ранее Ломаченко рассказал о важности спорта в мире.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Анатолий Ломаченко
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