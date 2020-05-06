Стали известны возможные соперники Майка Тайсона после возвращение на ринг

Несколько кандидатов отправили свои запросы на проведение боя.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон ранее объявил о возвращение на ринг ради выставочных боев.

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“Железный Майк“ уже получил первые предложение по поводу соперников. Первым к американцу обратился австралийский промоутер Брайана Аматруды, который может организовать бой с одним из австралийских бывших футболистов, которые перешли в мир бокса: Бэрри Холл, Полл Галлен или Сонни Билл Уильямс.

Кроме того, одни из кандидатов является Дэнни Уильямсом, который в 2004 году сенсационно победил Тайсона.

“Я заинтересован снова провести бой с Майком Тайсоном. Я могу подтвердить, что несколько моих агентов предлагали Майку провести бой со мной. Сейчас мы ожидаем ответа, но, безусловно, это поединок, которого я хочу“, - приводит слова Уильямса World Boxing News.

Ранее Тайсон показал отличную форму в 53 года.