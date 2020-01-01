Пулев: Джошуа боится меня

Болгарин намерен уничтожить британца.

Болгарский боксер Кубрат Пулев поделился мнением о том, почему Энтони Джошуа настаивал на проведение совместного поединка в Лондоне (Великобритания).

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“Я более точен, чем Джошуа и намного умнее как боксер. Я побью его. Побью в брутальном стиле. Мне очевидно, что Энтони попросил о бое на домашней арене, поскольку он боится. Я не могу найти других причин. Зачем устраивать бой в Лондоне? Почему поединок не может состояться в другом месте? Вы сами пр Sky Sports.екрасно все понимаете.

Мы предлагали разные локации, от Стамбула до Лас-Вегаса, Нью-Йорка и Саудовской Аравии. После я получил ответ, что Джошуа будет драться со мной только в Лондоне. В противном случае бой не состоится. Конечно же, я согласился на это условие.

Мне все равно, где состоится бой. Например, я никогда не просил устроить мне поединок в Софии. Я с самого начала хотел, чтобы бой приняла нейтральная территория. Это было бы справедливо для каждого боксера“, - приводит слова Пулева Sky Sports.

Ранее Пулев заявил, что намерен прекратить доминирование британцев в хэвивейте.