Ломаченко: Во всем мире спорт - визитная карточка страны

Украинский боксер отметил, что страну в первую очередь знают по спортсменам.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко считает спортсменов главными патриотами страны.

“Самые ярые патриоты - это спортсмены. Во всем мире спорт является визитной карточкой страны. Страну знают в первую очередь по спортсменам, куда бы ты ни приехал.

Я помню, как в 2006 году мы были в Марокко. Вышли гулять и у нас спросили откуда мы. Мы сказали, что из Украины и они начали называть нам Шевченко и Бубку.

Именно их я считаю главными патриотами нашей страны, потому что нам не назвали президента или наших политиков“, - сказал Ломаченко в фильме на YouTube-канале Корсунская пустынь.

Ранее Василий Ломаченко снялся с Александром Усиком в российском фильме.