Ломаченко: Во всем мире спорт - визитная карточка страны
Украинский боксер отметил, что страну в первую очередь знают по спортсменам.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко считает спортсменов главными патриотами страны.
“Самые ярые патриоты - это спортсмены. Во всем мире спорт является визитной карточкой страны. Страну знают в первую очередь по спортсменам, куда бы ты ни приехал.
Я помню, как в 2006 году мы были в Марокко. Вышли гулять и у нас спросили откуда мы. Мы сказали, что из Украины и они начали называть нам Шевченко и Бубку.
Именно их я считаю главными патриотами нашей страны, потому что нам не назвали президента или наших политиков“, - сказал Ломаченко в фильме на YouTube-канале Корсунская пустынь.
Ранее Василий Ломаченко снялся с Александром Усиком в российском фильме.
Полная версия правил