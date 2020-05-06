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Ломаченко: Во всем мире спорт - визитная карточка страны

Комментариев: 3
Украинский боксер отметил, что страну в первую очередь знают по спортсменам.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко считает спортсменов главными патриотами страны.

“Самые ярые патриоты - это спортсмены. Во всем мире спорт является визитной карточкой страны. Страну знают в первую очередь по спортсменам, куда бы ты ни приехал.

Я помню, как в 2006 году мы были в Марокко. Вышли гулять и у нас спросили откуда мы. Мы сказали, что из Украины и они начали называть нам Шевченко и Бубку.

Именно их я считаю главными патриотами нашей страны, потому что нам не назвали президента или наших политиков“, - сказал Ломаченко в фильме на YouTube-канале Корсунская пустынь.

Ранее Василий Ломаченко снялся с Александром Усиком в российском фильме.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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Комментариев (3)
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fjyhffdlf    06.05.2020, 08:44
Оценка:  -21
fjyhffdlf
Абсолютно прав.
ЗаелоПластинку    06.05.2020, 09:43
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
да ладно. Рашку в первую очередь знают по водке, балалайке и медведям. Хотя соглашусь, после допингового скандала и подкупа для получения права проведения ЧМ, о "спортсменах" рашки таки узнали многие
гость  (аноним)  06.05.2020, 08:30
Оценка:  0
гость
Петух
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