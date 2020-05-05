Ломаченко: Всегда думал, что Россия, Украина и Беларусь - единый народ

Украинец снялся с Усиком в российском фильме.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме, который был опубликован на YouTube-канале монастыря Корсунская пустынь.

Ломаченко рассказал о своем отношение к России.

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“У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю отношения.

Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове.

По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина и Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то.

Я все время думал о том, что мы - единый народ. Мы все - православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру“, - сказал Ломаченко в фильме.

Ранее Усик и Ломаченко поздравили всех с Пасхой вместе с российскими актерами и священниками.