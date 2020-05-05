Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Всегда думал, что Россия, Украина и Беларусь - единый народ

Комментариев: 18
Украинец снялся с Усиком в российском фильме.
Василий Ломаченко - Александр Усик
Василий Ломаченко - Александр Усик
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме, который был опубликован на YouTube-канале монастыря Корсунская пустынь.

Ломаченко рассказал о своем отношение к России.

Читай также: Усик оригинально “нокаутировал“ диванного эксперта

“У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю отношения.

Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове.

По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина и Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то.

Я все время думал о том, что мы - единый народ. Мы все - православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру“, - сказал Ломаченко в фильме.

Ранее Усик и Ломаченко поздравили всех с Пасхой вместе с российскими актерами и священниками.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс, видео, фильм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (18)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.05.2020, 00:16
Оценка:  +1
гость
О-о-о!!!
Судя по комментам, м0ск0витская падаль еще на что-то рассчитывает?
М0ск0виты, обломайтесь! Куй вам по всей харе, а не Украина!
Еб.и.тесь теперича сами

Гы-гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы!!!
гость  (аноним)  06.05.2020, 00:15
Оценка:  0
гость
Ласковое теля двух маток сосёт. Но скоморохи продажные вроде Усика и Ломаченко забывают, что вместо материнской сиськи ФСБ им подсунет сучье вымя, из которого потечёт то ли "Новичок", то ли таллий, то ли ледорубом пополам расхуярят как Троцкого.
гость  (аноним)  06.05.2020, 00:11
Оценка:  -1
гость
ВАСЯ, ПОСМОТРИ КАК НАШИ БРАТЬЯ БЕЛАРУСЫ ПОДЖИГАЮТ КАЦАПСКИЕ ПЕРДАКИ

https://www.youtube.com/ channel/UChUiU9rKOgOZ4ZtFR--zuIg/ videos

ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  06.05.2020, 00:06
Оценка:  0
гость
ВАСЯ, А МОЖЕТ ТЕБЕ СОБРАТЬ СВОЕ БАРАХЛО И ЗА ПОРЕБРИК?
К БЕРЕЗКАМ И ЯГЕЛЮ, КАЦАПСКИМ ПОТАСКУХАМ И БОЯРЕ?
КАКОГО ХЕРА ТЫ МУЧАЕШЬСЯ, СТРАДАЕШЬ?
гость  (аноним)  06.05.2020, 00:01
Оценка:  0
гость
Вася-холуй, ты не забыл про голодоморы, в том числе 1932-33 гг? Ты, сука, ГУЛАГ, САНДОРМОХ не забыл?
Геноцид, этонцид, отрицательную селекцию, ассимиляцию с кацапским генетическим быдлом, как веками пытались убить украинский язык?
Ты что несешь, тварь?
гость  (аноним)  06.05.2020, 00:01
Оценка:  -2
гость
А еще выпустили многих из Павловской психиатрической больницы. вот они и срут тут, что попало.
гость  (аноним)  05.05.2020, 23:58
Оценка:  -2
гость
Судя по некоторым комментариям, коронавирус дал осложнения , и здорово долбанул по мозгам.
гость  (аноним)  05.05.2020, 23:55
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
Вывод: - ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!
гость  (аноним)  05.05.2020, 23:54
Оценка:  -1
гость
ВАСЯ, НЕ НЕСИ КУЙНЮ, ХОЛУЙ ЕБ...НЫЙ!
ДАВАЙ ЛУЧШЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
fjyhffdlf    05.05.2020, 23:45
Оценка:  -22
fjyhffdlf
Всё правильно сказал.Вася-респект!
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь