Ломаченко: Всегда думал, что Россия, Украина и Беларусь - единый народ
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме, который был опубликован на YouTube-канале монастыря Корсунская пустынь.
Ломаченко рассказал о своем отношение к России.
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“У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю отношения.
Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове.
По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина и Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то.
Я все время думал о том, что мы - единый народ. Мы все - православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру“, - сказал Ломаченко в фильме.
Ранее Усик и Ломаченко поздравили всех с Пасхой вместе с российскими актерами и священниками.
Полная версия правил
Судя по комментам, м0ск0витская падаль еще на что-то рассчитывает?
М0ск0виты, обломайтесь! Куй вам по всей харе, а не Украина!
Еб.и.тесь теперича сами
Гы-гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы!!!
https://www.youtube.com/ channel/UChUiU9rKOgOZ4ZtFR--zuIg/ videos
ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!!!!!!!!!!!!!
К БЕРЕЗКАМ И ЯГЕЛЮ, КАЦАПСКИМ ПОТАСКУХАМ И БОЯРЕ?
КАКОГО ХЕРА ТЫ МУЧАЕШЬСЯ, СТРАДАЕШЬ?
Геноцид, этонцид, отрицательную селекцию, ассимиляцию с кацапским генетическим быдлом, как веками пытались убить украинский язык?
Ты что несешь, тварь?
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
Вывод: - ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!
ДАВАЙ ЛУЧШЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!