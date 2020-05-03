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Холифилд объявил о возвращении на ринг

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Легендарный боксер готов вернуться в бокс.
Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд
Getty Images

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд объявил о возвращение в бокс.

В Twitter бывший чемпион мира оставил запись с фото “Come back“.

“Отступление только прокладывает путь к возвращению“, - написал Холифилд под записью.

Напомним, что в последний раз Холифилд выходил на ринг в 2011 году, а в 2014 году объявил о завершении карьеры.

Ранее Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг.

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Теги: Эвандер Холифилд, бокс
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