Холифилд объявил о возвращении на ринг
Легендарный боксер готов вернуться в бокс.
Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд объявил о возвращение в бокс.
В Twitter бывший чемпион мира оставил запись с фото “Come back“.
A setback only paves the way for a comeback 🥊 pic.twitter.com/rBbWyVTL5z— Evander Holyfield (@holyfield) May 3, 2020
“Отступление только прокладывает путь к возвращению“, - написал Холифилд под записью.
Напомним, что в последний раз Холифилд выходил на ринг в 2011 году, а в 2014 году объявил о завершении карьеры.
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