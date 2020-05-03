Холифилд объявил о возвращении на ринг

Легендарный боксер готов вернуться в бокс.

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд объявил о возвращение в бокс.

В Twitter бывший чемпион мира оставил запись с фото “Come back“.

A setback only paves the way for a comeback 🥊 pic.twitter.com/rBbWyVTL5z — Evander Holyfield (@holyfield) May 3, 2020

“Отступление только прокладывает путь к возвращению“, - написал Холифилд под записью.

Напомним, что в последний раз Холифилд выходил на ринг в 2011 году, а в 2014 году объявил о завершении карьеры.

Ранее Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг.