Известный тренер: Лопес ничего не потеряет, если проиграет Ломаченко

Специалист считает, что бой американца с украинцем станет отправной точкой для карьеры боксера.

Авторитетный тренер Андре Розье, который тренирует Сергея Деревянченко, поделился мнением о поединке Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко.

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“Нас ожидает отличный бой. Мне нравится Тео. Поединок с Ломаченко станет отправной точкой для его карьеры независимо от того, победит он или проиграет.

Если он все-таки проиграет, то это не будет большой потерей. Ты попал в ринг с одним из лучших бойцов своего времени и глупо было бы упрекать себя в чем-то.

Так что он либо вознесется до удивительных ментальных высот, либо приобретет бесценный опыт. Мы не должны забывать, что он все еще очень молод, и у него достаточно времени для того, чтобы, в случае чего, перестроиться“, - приводит слова Розье Boxingnews24.

Ранее Гвоздик сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.