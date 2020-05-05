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Пулев: Я намерен прекратить доминирование британцев в хэвивейте

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Болгарин не сомневается в своих силах.
Кубрат Пулев
Кубрат Пулев
Getty Images

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев рассказал о своих амбициозных планах в ближайшем будущем.

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“Я намерен прекратить доминирование британцев в хэвивейте. Я не сомневаюсь в том, что смогу это сделать. Мне не интересует, что там придумает его промоутер Эдди Хирн. Я выйду в ринг с Джошуа и побью его. Так задумано на небесах.

Джошуа не может организовать бой с Фьюри, ведь у него контракт на бой со мной. В соглашении присутствует пункт, который предусматривает крупную компенсацию в случае, если поединок не состоится.

Да и сам Фьюри договорился о третьем бое с Уайлдером. Ни я, ни Деонтей не откажемся от этих поединков“, - приводит слова Пулева Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа - Пулев могут провести за закрытыми дверями.

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Теги: Кубрат Пулев, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    05.05.2020, 17:24
Оценка:  0
vladimir30kh
Джошуа нужны победы с нестандартными середняками для закрепления нового стиля
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