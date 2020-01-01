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Кличко отозвался помочь Усику в подготовке к бою против Чисоры

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Украинец готов выступить в качестве разминки.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
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Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал, что готов помочь Александру Усику в подготовке к бою против Дерека Чисоры.

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“Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад.

Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С огромным удовольствием. И совершенно бесплатно“, - приводит слова Кличко mixsport.pro.

Ранее Николай Валуев оценил шансы Усика в поединке против Энтони Джошуа.

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Теги: Владимир Кличко, Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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