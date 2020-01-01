Диетолог Ломаченко и Усика: Не стоит переживать, если они съедят лишний кусок сала

Специалист рассказала о работе с украинскими боксерами.

Диетолог Катерина Толстикова рассказала о своей работе с известными украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко.

"В мои обязанности входит комфортное снижение веса, вывести затем из этого состояния и восстановить все функции, если они нарушились.

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Рацион? В основном - это крупы, бобовые, орехи, жирная рыба, насыщенные жиры, такие как сливочное масло, яйца, птица. Очень много продуктов мы использовали и рацион был разнообразный.

Мы следим за состоянием здоровья. Периодически сдаем анализы и смотрим за ними. Я все контролирую и не стоит переживать, что Александр или Василий съедят лишнюю булочку, кусочек сала или еще что-то. Думаю, что на карантине у них получится восстановиться", - приводит слова Толсиковой XSPORT.

Ранее Александр Усик рассказал, что хотел поступить в театральный.