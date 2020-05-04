Усик оригинально "нокаутировал" диванного эксперта

Боксер записал необычный ролик, в котором отправляет в нокаут хейтера.

Украинский боксер Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелом весе, решил при помощи видео пообщаться с диванными экспертами.

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Так, на своей страничке в Instagram опубликовал ролик, на котором такой "эксперт" подвергает его критике. Далее хейтер открывает дверь и неожиданно оказывается на одном ринге с Усиком, который отправляет хейтера в нокаут.

"Друзья, выход есть всегда! Но следите за тем, какие двери вы открываете и куда заходите", - сказал в конце ролика Усик.

Ранее сообщалось, что Александр Усик провел совместную тренировку с Денисом Беринчиком.