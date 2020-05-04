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Усик оригинально "нокаутировал" диванного эксперта

Комментариев: 4
Боксер записал необычный ролик, в котором отправляет в нокаут хейтера.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелом весе, решил при помощи видео пообщаться с диванными экспертами.

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Так, на своей страничке в Instagram опубликовал ролик, на котором такой "эксперт" подвергает его критике. Далее хейтер открывает дверь и неожиданно оказывается на одном ринге с Усиком, который отправляет хейтера в нокаут.

"Друзья, выход есть всегда! Но следите за тем, какие двери вы открываете и куда заходите", - сказал в конце ролика Усик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🚪🥊😅 #TeamUsyk

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее сообщалось, что Александр Усик провел совместную тренировку с Денисом Беринчиком.

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Теги: бокс, Александр Усик, видео, прикол, Instagram
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Комментариев (4)
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АК-74  (аноним)  05.05.2020, 15:07
Оценка:  0
АК-74
Еб аный валенок. Когда полетит свинец, навыки бокса не помогут)))).
гость  (аноним)  05.05.2020, 14:54
Оценка:  0
гость
В следующем ролике Усик оригинально "нокаутирует" свои совесть, честь, достоинство и патриотизм.
CCS    05.05.2020, 15:02
Оценка:  0
CCS
Для того щоби це нокатуувати, треба це бачити. У Усіка, на жаль, нічого окрім тату не залишилось ((((
гость  (аноним)  05.05.2020, 14:38
Оценка:  0
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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