Усик оригинально "нокаутировал" диванного эксперта
Боксер записал необычный ролик, в котором отправляет в нокаут хейтера.
Украинский боксер Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелом весе, решил при помощи видео пообщаться с диванными экспертами.
Читай также: Усик: Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир
Так, на своей страничке в Instagram опубликовал ролик, на котором такой "эксперт" подвергает его критике. Далее хейтер открывает дверь и неожиданно оказывается на одном ринге с Усиком, который отправляет хейтера в нокаут.
"Друзья, выход есть всегда! Но следите за тем, какие двери вы открываете и куда заходите", - сказал в конце ролика Усик.
Ранее сообщалось, что Александр Усик провел совместную тренировку с Денисом Беринчиком.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!