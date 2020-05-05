Джошуа: Я за три года сделал то, что Фьюри - за 10 лет

Британец заявил, что собирается доминировать в хэвивейте ближайшие шесть лет.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа заявил, что планирует быть лучшим супертяжем в ближайшие шесть лет.

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"Я занимаюсь тем, что собираю знания о боксерской индустрии. Вот смотрите: Тайсон Фьюри в профессиональном спорте около 11 или 12 лет. Ему понадобилось очень много времени для того, чтобы оказаться на своем нынешнем месте, и конечно, я его поздравляю с этим.

Но я думаю над тем, что когда-то учился у парней вроде Фьюри, и с уверенностью могу сказать: "Вау, я за три года сделал то, что Фьюри - за десять". И поэтому в следующие шесть лет я собираюсь доминировать в хэвивейте.

Опыт и мудрость - мои лучшие учителя", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что промоутер Боб Арум готов организовать бой Фьюри - Джошуа.