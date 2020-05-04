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Руис: Я победил Джошуа, несмотря на то, что во мне все сомневались

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Мексиканец отметил, что никто не верил в его победу.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис вспомнил свою победу над Энтони Джошуа, где он отобрал у британца три чемпионских титула.

“Почти год назад мне сообщили, что я проведу бой с Джошуа в качестве экстренной замены для Джаррелла Миллера. Никто не верил, что я могу победить. Ставки на меня были 13:1. Я написал Эдди Хирну, чтобы мне дали эту возможность. Я сохранял положительный настрой и продолжал упорно работать, несмотря на то, что во мне все сомневались. Конечно, хейтеры ненавидели меня (они всегда будут это делать, это их работа).

Мораль этой истории в том, чтобы оставаться на позитиве, усердно работать, игнорировать хейтеров, верить в себя и в Бога. Все возможно. Все!“ - написал Руис на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Руис вызвал Джошуа на третий поединок.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа
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АК-74  (аноним)  04.05.2020, 17:36
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Молодца парень.
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