Де Ла Хойя: Тайсон cможет нокаутировать любого современного супертяжа
Легендарный боксер в отличной форме.
Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о желание легендарного боксера Майка Тайсона провести пару выставочных боев.
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“Я абсолютно уверен, что если Майк Тайсон подготовится к 12-раундовому поединку, то он и сейчас сможет нокаутировать любого супертяжеловеса“, - приводит слова Де Ла Хойю The Sun.
Напомним, что Майкт Тайсон за свою профессиональную боксерскую карьеру провел 58 боев, в которых одержал 50 побед и шесть раз потерпел поражение.
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