Переключиться на мобильную версию

Де Ла Хойя: Тайсон cможет нокаутировать любого современного супертяжа

Комментариев: 4
Легендарный боксер в отличной форме.
Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя
Getty Images

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о желание легендарного боксера Майка Тайсона провести пару выставочных боев.

Читай также: Майк Тайсон рассказал об избиении семерых проституток

“Я абсолютно уверен, что если Майк Тайсон подготовится к 12-раундовому поединку, то он и сейчас сможет нокаутировать любого супертяжеловеса“, - приводит слова Де Ла Хойю The Sun.

Напомним, что Майкт Тайсон за свою профессиональную боксерскую карьеру провел 58 боев, в которых одержал 50 побед и шесть раз потерпел поражение.

Ранее Тайсон показал отличную форму в 53 года.

Поделись:
Теги: Оскар Де Ла Хойя, Майк Тайсон, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  04.05.2020, 14:16
Оценка:  0
гость
НАШИМ ЛЮБИМЫМ, ДОРОГИМ ОДЕССИТАМ, КОТОРЫЕ В 2014,
НЕ ДАЛИ КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ СОЗДАТЬ У СЕБЯ В ГОРОДЕ РЕВАНШИСТСКИЙ,
СЕПАРСКИЙ ПЛАЦДАРМ, - СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
гость  (аноним)  04.05.2020, 14:15
Оценка:  0
гость
ОСКАР, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
АК-74  (аноним)  04.05.2020, 13:41
Оценка:  0
АК-74
Пускай прокацапского Усусю выпустят против железного Майка. Тайсон сделает Усусю инвалидом, засунет один лапоть в глотку, другой в анус, и выбросит к ибени матери на Россию выблядка)))).
vladimir30kh    04.05.2020, 13:22
Оценка:  +1
vladimir30kh
Кацапы Рою Джонсу отвалили бабла чтобы проиграл Кацапу Лебедеву. Но Джонс не мог упасть без удара и только за секунды до окончания боя симитировал (внимание!!!) " СТОЯЧИЙ НОКАУТ". В боксе бывают нокауты и технические, но стоячие за всю историю мирового бокса только у кацапов.
vladimir30kh    04.05.2020, 13:16
Оценка:  0
vladimir30kh
Особенно кацапского Пипеткина который проиграл крузеру Марко Хуку , Майк Тайсон унизит и нокаутирует как это делал Джошуа и Кличко.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь