Усик: Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир
Супертяжеловес Александр Усик рассказал о своей мотивации, а также призвал людей верить в мир.
“Меня мотивирует то, что я делаю. Мотивирует даже то, что меня останавливает маленький мальчик на улице и говорит: “Я хочу быть похожим на вас“.
Сначала он хочет быть похожим на меня потому, что я спортсмен и завоевал какие-то регалии. Для большинства мальчишек - это пояс, возможности, машина, заработок и все остальное.
Деньги, часы, поездки, еще что-то крутое - это побочный эффект от того, что вы трудитесь и двигаетесь к своей цели. Но если идти к ней по головам, то мы не дойдем.
Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что он очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир. Это закон кармы“, - заявил боксер на форуме Dream Big.
Ранее Александр Усик поделился мыслями о ядерной промышленности и космических полетах.
Полная версия правил
https://www.youtub e.com/watch?v=b66D1Wnmifc
САШОК, А КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ, ЗА ОТЖАТЫЙ КРЫМ, ГОРЫ ТРУПОВ, ЗА ГОЛОДОМОРЫ, ГУЛАГИ, ГЕНОЦИДЫ, ЭТНОЦИДЫ, ЗА СИРИЮ, ГРУЗИЮ, ЧЕЧНЮ ...ИЛИ ТЫ ПРОСТО ПОПИЗ...ДЕТЬ??!
ООО,ДААА,-Всем по заслугам!!!,но почему-то старым Чемпионам нужно всё испохабить,перечеркнуть добрую Славу к себе и влезть не на ту ступень.
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!