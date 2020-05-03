Усик: Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир

Украинец признался, что его мотивируют маленькие болельщики.

Супертяжеловес Александр Усик рассказал о своей мотивации, а также призвал людей верить в мир.

“Меня мотивирует то, что я делаю. Мотивирует даже то, что меня останавливает маленький мальчик на улице и говорит: “Я хочу быть похожим на вас“.

Сначала он хочет быть похожим на меня потому, что я спортсмен и завоевал какие-то регалии. Для большинства мальчишек - это пояс, возможности, машина, заработок и все остальное.

Деньги, часы, поездки, еще что-то крутое - это побочный эффект от того, что вы трудитесь и двигаетесь к своей цели. Но если идти к ней по головам, то мы не дойдем.

Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что он очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир. Это закон кармы“, - заявил боксер на форуме Dream Big.

Ранее Александр Усик поделился мыслями о ядерной промышленности и космических полетах.