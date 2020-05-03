Переключиться на мобильную версию

Усик: Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир

Комментариев: 9
Украинец признался, что его мотивируют маленькие болельщики.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Супертяжеловес Александр Усик рассказал о своей мотивации, а также призвал людей верить в мир.

“Меня мотивирует то, что я делаю. Мотивирует даже то, что меня останавливает маленький мальчик на улице и говорит: “Я хочу быть похожим на вас“.

Сначала он хочет быть похожим на меня потому, что я спортсмен и завоевал какие-то регалии. Для большинства мальчишек - это пояс, возможности, машина, заработок и все остальное.

Деньги, часы, поездки, еще что-то крутое - это побочный эффект от того, что вы трудитесь и двигаетесь к своей цели. Но если идти к ней по головам, то мы не дойдем.

Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что он очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир. Это закон кармы“, - заявил боксер на форуме Dream Big.

Ранее Александр Усик поделился мыслями о ядерной промышленности и космических полетах.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
hyerwwser    03.05.2020, 20:30
Оценка:  -22
hyerwwser
Всё правильно сказал.Все,кто желают другим зла,пусть сдохнут от коронавируса и рака до конца этого года.
гость  (аноним)  03.05.2020, 19:50
Оценка:  0
гость
САША, ПОСМОТРИ РОЛИК С БРАТЬЯМИ КАПРАНОВЫМИ, КАК М0СК0ВИТСКАЯ МРАЗЬ, ВЕКАМИ, ПЫТАЛАСЬ УНИЧТОЖИТЬ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК. И ОБЛОМАЛАСЬ, ОБОСРАЛАСЬ! БУДЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО:
https://www.youtub e.com/watch?v=b66D1Wnmifc
pусский  (аноним)  03.05.2020, 19:31
Оценка:  +1
pусский
До Майдана эти вопросы возникали? Продались за печенюшки, но получили пиздюлюшки, и нехилые! А всё потому, что любой, залупавшийся на Россию, исторически получал пизды! И нахуя вам Крым, зачем вы убивали украинцев Донбасса, и есть тебе дело до Чечни и Сирии?
гость  (аноним)  03.05.2020, 19:17
Оценка:  0
гость
"вернется та гадость"

САШОК, А КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ, ЗА ОТЖАТЫЙ КРЫМ, ГОРЫ ТРУПОВ, ЗА ГОЛОДОМОРЫ, ГУЛАГИ, ГЕНОЦИДЫ, ЭТНОЦИДЫ, ЗА СИРИЮ, ГРУЗИЮ, ЧЕЧНЮ ...ИЛИ ТЫ ПРОСТО ПОПИЗ...ДЕТЬ??!
гость  (аноним)  03.05.2020, 19:08
Оценка:  +2
гость
Александр!По больше тебе Светлых Мыслей Чемпион!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  03.05.2020, 19:04
Оценка:  -1
гость
(Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир)
ООО,ДААА,-Всем по заслугам!!!,но почему-то старым Чемпионам нужно всё испохабить,перечеркнуть добрую Славу к себе и влезть не на ту ступень.
pусский  (аноним)  03.05.2020, 18:34
Оценка:  +1
pусский
Оно да, все майдауны и бандеровцы скоро утонут в собственном дерьме, карантин этому поспособствует!
гость  (аноним)  03.05.2020, 18:11
Оценка:  +2
гость
Усик наш брат православный долгих лет тебе настоящему мужику и украинцу. Пусть насрут от страха в шаровары наследники ананиста бандеры и они это делают успешно более 80 ти лет обсирая все тухлые схроны и ковыряя друг удруга глину в анусах.
гость  (аноним)  03.05.2020, 18:07
Оценка:  0
гость
АЛЕКСАНДР, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь