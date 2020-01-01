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Гвоздик сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

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Украинец считает, что поединок продлится все 12 раундов.
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко
Boxing Scene

Экс-чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик сделал прогноз на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

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“Ломаченко - Лопес - очень интересный бой. Очень эффектный соперник у Васи. Но он не будет таким эффектным, когда перед ним будет стоять Лома.

Каждый делает столько, сколько позволяет сделать оппонент. Вася - абсолютно другого уровня противник. Как Лопес сможет применять ударную мощь, мы увидим только в ринге.

Будет медленный старт со стороны Ломаченко. Когда Лопес начнет терять уверенность, то с раунда 4-го Вася начнет включаться и доведет дело до уверенной победы по очкам“, - рассказал Гвоздик в прямом эфире Instagram Pro Boxing UA.

Отметим, что Гвоздик не считает Чисору хорошим соперником для Усика.

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Теги: Александр Гвоздик, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс, прогноз
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