Гвоздик сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Украинец считает, что поединок продлится все 12 раундов.

Экс-чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик сделал прогноз на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

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“Ломаченко - Лопес - очень интересный бой. Очень эффектный соперник у Васи. Но он не будет таким эффектным, когда перед ним будет стоять Лома.

Каждый делает столько, сколько позволяет сделать оппонент. Вася - абсолютно другого уровня противник. Как Лопес сможет применять ударную мощь, мы увидим только в ринге.

Будет медленный старт со стороны Ломаченко. Когда Лопес начнет терять уверенность, то с раунда 4-го Вася начнет включаться и доведет дело до уверенной победы по очкам“, - рассказал Гвоздик в прямом эфире Instagram Pro Boxing UA.

Отметим, что Гвоздик не считает Чисору хорошим соперником для Усика.