Арум рассказал, где стоит ожидать возвращения бокса

Промоутер назвал главную проблему.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что стоит ожидать боксерские поединки в США раньше, чем в Великобритании.

Читай также: Усик: Мир меняется - людям легче записать видео, которое посмотрят другие

“Я думаю, что в США мы начнем работу раньше, чем в Великобритании облегчат карантин. Это как минимум касается штатов Невада и Калифорния.

Сейчас мы уже проводим переговоры о том, как организовать поединки без зрителей. Остается только проблема запрета на перелеты между странами. И когда его снимут - никто не знает“, - приводит слова Арума BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Арум готов организовать бой Фьюри - Джошуа.