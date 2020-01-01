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Арум рассказал, где стоит ожидать возвращения бокса

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Промоутер назвал главную проблему.
Боб Арум
Боб Арум
BoxingScene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что стоит ожидать боксерские поединки в США раньше, чем в Великобритании.

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“Я думаю, что в США мы начнем работу раньше, чем в Великобритании облегчат карантин. Это как минимум касается штатов Невада и Калифорния.

Сейчас мы уже проводим переговоры о том, как организовать поединки без зрителей. Остается только проблема запрета на перелеты между странами. И когда его снимут - никто не знает“, - приводит слова Арума BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Арум готов организовать бой Фьюри - Джошуа.

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Теги: Боб Арум, бокс
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