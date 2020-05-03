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Гвоздик: Чисора - далеко не уровень Усика

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Украинец должен расправляться с британцем без проблем.
Александр Усик - Дерек Чисора
Александр Усик - Дерек Чисора
Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился мнением о поединке Александра Усика и Дерека Чисоры.

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“Я считаю, что Чисора - настоящий природный супертяж. Он не топовый спортсмен, но крепкий середняк. Это правильный соперник для Саши сейчас.

Он однозначно сильнее, чем Уизерспун, но все равно далеко не уровень Усика. Саша должен с ним разбираться без каких-либо проблем“, - заявил Гвоздик в прямом эфире Instagram Pro Boxing UA.

Ранее Гвоздик заявил о том, что жаждет провести реванш с Бетербиевым.

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Теги: Александр Гвоздик, Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    03.05.2020, 10:07
Оценка:  0
vladimir30kh
Кори Сандерс тоже был не уровень Кличка )))) ибо не игрался в бок а пи.здил по ебалу . Усрусика Чисора отх.уярит как положено, это будет зрелище
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