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Гвоздик: Хочется выиграть титул WBC и прийти к реваншу с Бетербиевым

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Украинец жаждет реванша с российским боксером.
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик
Boxing Scene

Бывший чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик рассказал, что желает заполучить титул WBC, чтобы в дальнейшем провести поединок против Артура Бетербиева.

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“Сейчас мне предпочтительнее было бы двигаться по линии WBO, ведь там сейчас нет чемпиона и титул оказался свободным. У месть есть хорошие шансы там зацепиться.

Мне хотелось бы двигаться в этом направлении, выиграть титул и постепенно прийти к реваншу с Бетербиевым“, - рассказал Гвоздик в прямом эфире Instagram Pro Boxing UA.

Ранее российский боксер заявил о том, что готов провести бой против Гвоздика, если у того будет чемпионский титул.

Напомним, что Гвоздик проиграл Бетербиеву досрочным нокаутом.

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Теги: Александр Гвоздик, бокс, Артур Бетербиев
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