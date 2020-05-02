Валуев назвал главный недостаток Усика
Экс-чемпион мира Николай Валуев поделился мнением о шансах Александра Усика в супертяжелом весе.
“Он не то, чтобы маленький. Есть много ярких примеров, хотя бы даже Роя Джонса, который приходил в супертяжелый вес и бил чемпионов, а потом опять уходил в тяжелый.
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Дело в том, что у Усика та же скорость. Я бы не сравнивал его с Роем Джонсом, ведь у Александра свой другой стиль, но у него есть потрясающее чувство дистанции и работа на ногах.
Единственное, наверное, чего Усику может не хватить в супертяжелом дивизионе - это той тяжести плюхи, которая генетически принадлежит тем, кто родился в супертяжелой категории.
Усик абсолютно точно может нокаутировать, он быстр, он виртуозный спортсмен. Но этого всего может не хватить с теми топовыми боксерами, с которыми ему вскоре предстоит драться. Ну просто потому, что они тяжелые“, - отметил Валуев в интервью YouTube-каналу Ушатайка.
Ранее Валуев рассказал, чем ему нравится Усик.
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Видно хреново тебя родители воспитали, недостаток культуры из тебя так и прет.