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Валуев назвал главный недостаток Усика

Комментариев: 3
Украинцу будет сложно в супертяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Экс-чемпион мира Николай Валуев поделился мнением о шансах Александра Усика в супертяжелом весе.

“Он не то, чтобы маленький. Есть много ярких примеров, хотя бы даже Роя Джонса, который приходил в супертяжелый вес и бил чемпионов, а потом опять уходил в тяжелый.

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Дело в том, что у Усика та же скорость. Я бы не сравнивал его с Роем Джонсом, ведь у Александра свой другой стиль, но у него есть потрясающее чувство дистанции и работа на ногах.

Единственное, наверное, чего Усику может не хватить в супертяжелом дивизионе - это той тяжести плюхи, которая генетически принадлежит тем, кто родился в супертяжелой категории.

Усик абсолютно точно может нокаутировать, он быстр, он виртуозный спортсмен. Но этого всего может не хватить с теми топовыми боксерами, с которыми ему вскоре предстоит драться. Ну просто потому, что они тяжелые“, - отметил Валуев в интервью YouTube-каналу Ушатайка.

Ранее Валуев рассказал, чем ему нравится Усик.

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Теги: Николай Валуев, Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.05.2020, 00:41
Оценка:  0
гость
АК-74
Видно хреново тебя родители воспитали, недостаток культуры из тебя так и прет.
АК-74  (аноним)  02.05.2020, 23:18
Оценка:  +1
АК-74
Ехать в/на родную Россию этому придурковатому ватнику, лапти плести из березовой коры, пить боярышник, срать и ссать в подъездах, да бить морду мужикам в подворотне в пьяной драке))). Какой бокс мил человек ? Какие титульные поединки ?
kerrohhop    02.05.2020, 22:56
Оценка:  -23
kerrohhop
У какого боксёра нет недостатков?
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