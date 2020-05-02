Валуев: Мне нравится Усик тем, каким образом он избегает неприятных вопросов

Украинский боксер умеет сохранять свой статус-кво во всех отношениях.

Бывший чемпион мира Николай Валуев рассказал, чем ему нравится украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО).

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“В первую очередь, мне нравится, каким образом он избегает неприятных вопросов, но при этом дает на них достаточно исчерпывающие прямые ответы. При этом, знаете как? Четко определяя свое отношение к заданной теме. Он не теряется в этих вопросах.

Я бы охарактеризовал его ответы, как те, которые не несут оскорбительного характера об околополитических вопросах, спортивных, неважно каких. Усик умеет очень четко найти правильные слова для определения ситуации, которую ему предлагают обсудить. Мне всегда это нравилось в людях.

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Я не очень люблю, когда спортсмены зависают на какую-то заданную тему. С ним этого не происходит. Он умеет сохранять свой статус-кво во всех отношениях. И это правильно. Это выдает в нем человека, который не все 100% времени проводит в спортивном зале, а который также интересуется, читает много, обучается“, - рассказал Валуев в интервью YouTube-каналу Ушатайка.

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