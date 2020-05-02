Джошуа назвал поединок мечты
Британец хочет провести бой против своего соотечественника.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал о бое своей мечты.
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“Поединок моей мечты - это бой против Леннокса Льюиса. Я уверен, что он бы состоялся на Уэмбли - лучшем стадионе Великобритании“, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports.
Напомним, что следующий бой Джошуа должен провести против Кубрата Пулева. Поединок может состояться без зрителей.
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