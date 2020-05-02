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Уайт: Сейчас я не вижу, каким образом Усик может выиграть титул в супертяжелом весе

Комментариев: 6
Британец назвал единственный вариант, при котором украинец выиграет титул.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился мнением о шансах Александра Усика завоевать пояс в дивизионе.

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“Я не уверен, что ему удастся это сделать. Хотя знаете, вообще-то он мог бы. С хорошей командой менеджеров у него есть шансы. Так что я беру свои слова обратно. У него получится завоевать титул под присмотром менеджеров и выходя на правильные бои.

Но прямо сейчас я не вижу, каким образом он сможет победить любого из действующих чемпионов. Я не думаю, что он достаточно силен физически. Конечно, у него есть навыки и отличная боксерская техника. Но я не считаю, что он достаточно силен и обладает нужными габаритами.

Это мое личное мнение. Он не сможет перебоксировать Энтони Джошуа, Диллиана Уайта или Тайсона Фьюри на протяжении 12-ти раундов. Мы достанем его в определенный момент боя. Мы его просчитаем“, - рассказал Уайт в интервью BoxingScene.

Ранее Уайт назвал главную уязвимость Джошуа.

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Теги: Диллиан Уайт, Александр Усик, бокс
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Комментариев (6)
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АК-74  (аноним)  02.05.2020, 21:28
Оценка:  +1
АК-74
Долбаного лаптя Усусю там сделают инвалидом, и к гадалке не ходи. Будет скулить на больничной койке, какая и писяя под себя. А потом в/на России на Курском вокзале в Москве будет просить подаяния.
гость  (аноним)  02.05.2020, 21:01
Оценка:  +1
гость
20-05 там на просторах вырубленной тайги, небывалое количество узкоглазых желтокожих работяг мечтают получить гражданство но вы об этом не узнаете так как они там уже хозяева.
гость  (аноним)  02.05.2020, 20:55
Оценка:  0
гость
Уголёк если ты не знаешь, то будь добр, не пи.....3.....ди. Советую Мойдодыр на ночь прочитать.
pусский  (аноним)  02.05.2020, 20:05
Оценка:  0
pусский
Если примет гражданство России, то сможет!
vladimir30kh    02.05.2020, 19:59
Оценка:  +2
vladimir30kh
ху.йло будет фальшивые пояса делать а мокшане и дальше будут пить брагу,есть комбикорм и жить без дорог,туалетов и цивилизации. Экзотика: пошел,насрал соседу в дом и зачем те туалеты?!
vladimir30kh    02.05.2020, 19:57
Оценка:  +2
vladimir30kh
Я вижу. Пусть опять ху.йло -путин отстегнет много бабла,ему опять сделают фальшивый пояс но уже WBS и разыграет Усрусика с Пипеткиным. Тогда пояс будет у мокшан, но не факт что Усрусик победит Пипеткина. Такая история уже была,за фальшивый пояс бились два кацапа ибо иначе не видать чемпиона кацапа
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