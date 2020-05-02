Уайт: Сейчас я не вижу, каким образом Усик может выиграть титул в супертяжелом весе

Британец назвал единственный вариант, при котором украинец выиграет титул.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился мнением о шансах Александра Усика завоевать пояс в дивизионе.

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“Я не уверен, что ему удастся это сделать. Хотя знаете, вообще-то он мог бы. С хорошей командой менеджеров у него есть шансы. Так что я беру свои слова обратно. У него получится завоевать титул под присмотром менеджеров и выходя на правильные бои.

Но прямо сейчас я не вижу, каким образом он сможет победить любого из действующих чемпионов. Я не думаю, что он достаточно силен физически. Конечно, у него есть навыки и отличная боксерская техника. Но я не считаю, что он достаточно силен и обладает нужными габаритами.

Это мое личное мнение. Он не сможет перебоксировать Энтони Джошуа, Диллиана Уайта или Тайсона Фьюри на протяжении 12-ти раундов. Мы достанем его в определенный момент боя. Мы его просчитаем“, - рассказал Уайт в интервью BoxingScene.

Ранее Уайт назвал главную уязвимость Джошуа.