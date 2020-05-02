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Фьюри сообщил до скольки лет планирует боксировать

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"Цыганский король" не видит конкурентов в дивизионе.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сообщил, что планирует выступать на профессиональном ринге до 40 лет. 

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“Я буду проводить бои пока мне не исполнится 40. Я уже думал по поводу окончания карьеры. В любом случае, у меня нет других вариантов, поэтому я могу продолжать боксировать.

Кроме этого, я не вижу кого-то, кто мог бы бросить мне вызов. Я недавно расправился с лучшим из них. Самый жесткий соперник в супертяжелом весе - Деонтей Уайлдер, но все вы видели, что с ним случилось в последний раз“, - приводи слова Фьюри ESPN.

Ранее Фьюри заявил, что он - самый величайший боксер, который когда-либо жил на планете.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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vladimir30kh    02.05.2020, 20:00
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