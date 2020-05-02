Лопес: Поединка с Ломаченко не будет, пока не закончится история с коронавирусом

Американец боится заразиться вирусом.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что его поединок с Василием Ломаченко не сможет состояться пока не завершится пандемия коронавируса.

Читай также: Редкач - о бое Лопес - Ломаченко: Поставлю все деньги на Теофимо

“Пару дней назад мы с отцом общались с промоутером Бобом Арумом. Он хочет, чтобы я боксировал с Ломаченко без зрителей. Арум надеется, что я соглашусь на это. Но я рассказал ему, что не могу из-за астмы, боюсь заразиться.

Арум и сам не хочет, чтобы наш бой с Василием прошел без зрителей. Я лишь могу сказать, что боя с Ломаченко не будет, пока не закончится история с коронавирусом. Когда мы справимся с пандемией, то тогда обсудим детали боя“, - рассказал Лопес в подкасте The 3 Knockdown Rule.

Ране Лопес заявил, что Ломаченко ведет себя как с*чка.