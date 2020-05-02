Фьюри: Готов драться с Джошуа даже в Тимбукту
"Цыганский король" отметил, что гонорар может решить все.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался по поводу возможного места проведения поединка против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.
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На данный момент есть информация о том, что бой могут провести в Саудовской Аравии или в другой стране Аравийского полуострова.
"Если гонорар будет приличным, то я готов драться даже в Тимбукту. У меня есть чемодан, я могу отправиться куда угодно", - приводит слова Фьюри ESPN.
Отметим, что промоутер Боб Арум заявил о готовности организовать бой Фьюри - Джошуа.
Напомним, Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.
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