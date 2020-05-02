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Фьюри: Готов драться с Джошуа даже в Тимбукту

Комментариев: 2
"Цыганский король" отметил, что гонорар может решить все.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался по поводу возможного места проведения поединка против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

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На данный момент есть информация о том, что бой могут провести в Саудовской Аравии или в другой стране Аравийского полуострова.

"Если гонорар будет приличным, то я готов драться даже в Тимбукту. У меня есть чемодан, я могу отправиться куда угодно", - приводит слова Фьюри ESPN.

Отметим, что промоутер Боб Арум заявил о готовности организовать бой Фьюри - Джошуа.

Напомним, Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  02.05.2020, 14:21
Оценка:  0
pусский
В сраку это Томбукту, российские Севастополь и Симферополь готовы принять крупный бой!
vladimir30kh    02.05.2020, 13:54
Оценка:  0
vladimir30kh
Крутой стал..)))) Уже чемодан купил...
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