Фьюри: Готов драться с Джошуа даже в Тимбукту

"Цыганский король" отметил, что гонорар может решить все.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался по поводу возможного места проведения поединка против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

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На данный момент есть информация о том, что бой могут провести в Саудовской Аравии или в другой стране Аравийского полуострова.

"Если гонорар будет приличным, то я готов драться даже в Тимбукту. У меня есть чемодан, я могу отправиться куда угодно", - приводит слова Фьюри ESPN.

Отметим, что промоутер Боб Арум заявил о готовности организовать бой Фьюри - Джошуа.

Напомним, Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.