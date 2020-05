Тайсон показал отличную форму в 53 года

Легендарный экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал видео своей тренировки, на котором работает на лапах.

Читай также: Тайсон хочет забить все свое тело татуировками

Тайсон, которому в июне исполнится 54 года, показал отличную форму и реакцию.

"Я плохой парень по жизни. Смотрите", - написал Тайсон в Twitter.

I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm