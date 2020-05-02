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Лопес: Ломаченко ведет себя как с*чка

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Американец утверждает, что Василий хочет провести разминочный бой перед встречей с ним.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
BoxingScene

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес в очередной раз грубо высказался в адрес обладателя титулов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко и рассказал, что украинец хочет провести разминочный бой перед встречей с ним.

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"Расскажу вам об одной крайне д*рьмовой ситуации, в которой Ломаченко ведет себя как с*чка. Он хочет провести разминочный поединок перед встречей со мной. И теперь Top Rank настаивает, чтобы я тоже устроил такой поединок, так как этого добивается Василий.

Это просто... На х*ер это все, я не собираюсь устраивать никакого разминочного поединка. Мой разогрев - это бой с Ломаченко, и других вариантов не существует", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что планирует сбить Василия Ломаченко с ног.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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pусский  (аноним)  02.05.2020, 13:59
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pусский
Астматик писдит хуже Троцкого, но перед смертью не надышишься - его усадят на канвас досрочно, а Гондурас от обиды объявит войну Украине!
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