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Редкач покрасил волосы в цвета флага Украины

Комментариев: 2
Боксер продемонстрировал свою любовь к родной стране.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Скандальный украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, удивил своих фанатов весьма патриотической прической.

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Боксер опубликовал фото, на котором показал, как перекрасил волосы в цвета флага Украины: права часть - синяя, левая - желтая.

"Слава Украине! Всем позитивного настроения в такое нелегкое время", - написал Редкач под публикацией на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Иван Редкач убежал от полицейских, преследовавших его за нарушение карантина.

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Теги: бокс, Иван Редкач, имидж
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.04.2020, 12:37
Оценка:  0
гость
Это не любовь к родине, а дебилизм.
гость  (аноним)  29.04.2020, 11:59
Оценка:  0
гость
Он чо шизанутый дебил ?
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