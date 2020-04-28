Редкач покрасил волосы в цвета флага Украины
Боксер продемонстрировал свою любовь к родной стране.
Скандальный украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, удивил своих фанатов весьма патриотической прической.
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Боксер опубликовал фото, на котором показал, как перекрасил волосы в цвета флага Украины: права часть - синяя, левая - желтая.
"Слава Украине! Всем позитивного настроения в такое нелегкое время", - написал Редкач под публикацией на своей страничке в Instagram.
Ранее сообщалось, что Иван Редкач убежал от полицейских, преследовавших его за нарушение карантина.
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