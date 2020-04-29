Беллью: Я все время хочу драться - мне нравиться бить людей

Экс-соперник Александра Усика признался, что ему очень нравится бить людей.

Британский экс-чемпион Тони Беллью признался, что скучает по профессиональному боксу, но не может возобновить свою карьеру.

"Не буду лгать - я постоянно хочу драться. Каждый день я желаю, чтобы у меня был запланирован бой, чтобы я мог дать кому-нибудь по морде. У меня мурашки по коже от этой мысли, но я не могу вернуться в ринг.

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Можно было бы сказать, что я хочу вернуться ради денег, но это была бы ложь. Мне просто нравится бить людей. Сам не могу поверить в то, что скажу, - я скучаю по пропущенным ударам в лицо.

Зачем я мог бы вернуться? Не знаю, может ради шумихи. Мне нравится драться, и я буду это любить до самой смерти. Сомневаюсь, что мое время прошло, но, скорее всего, мое тело не выдержит 12 недель в тренировочном лагере", - цитирует Беллью talkSport.

Ранее Тони Беллью назвал имена супертяжей, которых не сможет победить Александр Усик.