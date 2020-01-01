Спенс - о тренировках после аварии: Ограничений нет, но нельзя спарринговать

Американец отметил, что пандемия коронавируса пошла ему на пользу.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC и IBF Эррол Спенс рассказал, как тренируется во время карантина из-за коронавирусной инфекции.

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"Сейчас я пытаюсь сбросить вес, потому что у меня всегда так - между боями вес превышает 80 кг, может доходить до 84 кг где-то. Поэтому я бегаю два раза в день - утром 5 км и вечером 6-8 км в гоночном костюме.

После этого я иду в зал - там работа на мешке и по лапам минут 20-30 с тренером, но там только мы с ним - от других людей мы изолируемся. Вернусь в ринг не раньше октября, но и не позже ноября.

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В прошлом октябре попал в аварию, так что у меня получился длительный простой. Сейчас со здоровьем у меня все хорошо, полностью восстановился. Спасибо пандемии, она позволила мне выиграть время.

Никаких ограничений в тренировочном процессе у меня нет, правда нельзя пока спарринговать Я ведь зубы себе выбил и мне вставили три коронки. Нужно подождать, пока они приживутся", - сказал Спенс в интервью YouTube-каналу SHOWTIME Basketball.

Ранее сообщалось, что Эррол Спенс сделал громкое признание о сексуальной ориентации.