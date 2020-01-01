Переключиться на мобильную версию

Спенс - о тренировках после аварии: Ограничений нет, но нельзя спарринговать

Комментариев: 0
Американец отметил, что пандемия коронавируса пошла ему на пользу.
Эррол Спенс
Эррол Спенс
Getty Images

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC и IBF Эррол Спенс рассказал, как тренируется во время карантина из-за коронавирусной инфекции.

Читай также: Спенс: Я стал более сосредоточен на боксе после ДТП

"Сейчас я пытаюсь сбросить вес, потому что у меня всегда так - между боями вес превышает 80 кг, может доходить до 84 кг где-то. Поэтому я бегаю два раза в день - утром 5 км и вечером 6-8 км в гоночном костюме.

После этого я иду в зал - там работа на мешке и по лапам минут 20-30 с тренером, но там только мы с ним - от других людей мы изолируемся. Вернусь в ринг не раньше октября, но и не позже ноября.

Смотри также: Видео ужасной аварии, в которую попал Эррол Спенс

В прошлом октябре попал в аварию, так что у меня получился длительный простой. Сейчас со здоровьем у меня все хорошо, полностью восстановился. Спасибо пандемии, она позволила мне выиграть время.

Никаких ограничений в тренировочном процессе у меня нет, правда нельзя пока спарринговать Я ведь зубы себе выбил и мне вставили три коронки. Нужно подождать, пока они приживутся", - сказал Спенс в интервью YouTube-каналу SHOWTIME Basketball.

Ранее сообщалось, что Эррол Спенс сделал громкое признание о сексуальной ориентации.

Поделись:
Теги: бокс, Эррол Спенс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь