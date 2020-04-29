Миллер сомневается, что Усик сможет победить Фьюри

Американец также предполагает, что Александру не справится с Диллианом Уайтом.

Американский боксер Джаррелл Миллер поделился своим мнением относительно перспектив украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

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"Если Усик сможет победить Чисору и остаться в топе, то он встретиться с одним из лучших боксеров.Думаю, что Усик может справиться с Чисорой, хотя у Дерека есть навыки, которые могут помешать Усику выиграть.

После этого Александр встретится с Джошуа и точно доставит ему много проблем. А еще он может провести бой с Уайлдером - Деонтей не очень хорошо в противостоянии с парнями, которые хорошо работают ногами. Однако Усику не справиться с Тайсоном Фьюри. Да и Диллиан Уайт может побить Александра - тот слишком мелкий.

Мы еще не видели Усика в поединке с настоящим супертяжем. А многие крузеры, перейдя в хэвивейт, понимают, что между ними и супертяжами большая разница", - сказал Миллер в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры перенесли из-за коронавируса.

Ранее Тони Беллью назвал имена супертяжей, которых не сможет победить Усик.