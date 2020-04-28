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Хэй - о своей карьере: Миссия провалена

Комментариев: 1
Боксер недоволен итогами своей боксерской жизни.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Ring TV

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4-0, 26 KO) заявил, что недоволен итогами своей карьеры.

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“Я не могу сказать, что я доволен своей карьерой. Я стремился к совершенству. Если бы в начале моего пути мне бы сказали, чего я добьюсь, то я бы ответил, что миссия провалена.

Моя цель заключалась в том, чтобы остаться непобежденным и стать величайшим боксером, которого когда-либо знали. После первого поражения я осознал, что больше не являюсь непобедимым, хотя и стал чемпионом мира в двух весовых категориях.

Когда я выиграл титул в хэвивейте, то нацелился на абсолютное чемпионство, но я так и не смог этого достичь“, - рассказал Хэй в интервью Ring TV.

Ранее Хэй предложил сделать Уайта “золотым“ или “платиновым“ чемпионом WBC.

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Теги: Дэвид Хэй, бокс
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  28.04.2020, 18:23
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pусский
Оно да, за базар этот негритос не ответил.
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