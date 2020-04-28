Уайлдер: Никто не должен удивляться, что я проведу с Фьюри третий бой

Американец знает причины поражения в прошлом поединке.

Американский боксер Деонтей Уайлдер высказался о третьем поединке с Тайсоном Фьюри.

“Никто не должен удивляться тому, что я проведу с Фьюри третий бой. Я - Деонтей “Бронзовый бомбардировщик“ Уайлдер, понимаете, и ничего из этого не изменится.

Читай также: Уайлдер: Возвращение в ринг будет главным моментом в моей жизни

Почему бы мне не хотеть провести бой с Фьюри? Сейчас мы просто сидим и расслабляемся. Но настанет тот момент, когда я буду готов все рассказать. Обязательно будет время и место, где я скажу то, что должен.

Если вспоминать тот бой то, Тайсон знает, что я был сам не свой. Я знаю, что то был не я, и люди из бокса, каждый из них понимает, что перед ними был ненастоящий Деонтей Уайлдер. Что-то было не так с ним, и вы знаете, мы докажем это.

Как я уже говорил, в будущем заготовлено время и место для всего этого, и я поведаю вам много информации. Сейчас же я хочу провести третий бой. Я жду не дождусь его, чтобы дать людям то, что они хотят увидеть“, - рассказал Уайлдер в подкасте Premier Boxing Champions.

Ранее президент WBC высказался о третьем бое Уайлдера с Фьюри.