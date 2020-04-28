Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: Никто не должен удивляться, что я проведу с Фьюри третий бой

Комментариев: 0
Американец знает причины поражения в прошлом поединке.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Boxing Scene

Американский боксер Деонтей Уайлдер высказался о третьем поединке с Тайсоном Фьюри.

“Никто не должен удивляться тому, что я проведу с Фьюри третий бой. Я - Деонтей “Бронзовый бомбардировщик“ Уайлдер, понимаете, и ничего из этого не изменится.

Читай также: Уайлдер: Возвращение в ринг будет главным моментом в моей жизни

Почему бы мне не хотеть провести бой с Фьюри? Сейчас мы просто сидим и расслабляемся. Но настанет тот момент, когда я буду готов все рассказать. Обязательно будет время и место, где я скажу то, что должен.

Если вспоминать тот бой то, Тайсон знает, что я был сам не свой. Я знаю, что то был не я, и люди из бокса, каждый из них понимает, что перед ними был ненастоящий Деонтей Уайлдер. Что-то было не так с ним, и вы знаете, мы докажем это.

Как я уже говорил, в будущем заготовлено время и место для всего этого, и я поведаю вам много информации. Сейчас же я хочу провести третий бой. Я жду не дождусь его, чтобы дать людям то, что они хотят увидеть“, - рассказал Уайлдер в подкасте Premier Boxing Champions.

Ранее президент WBC высказался о третьем бое Уайлдера с Фьюри.

Поделись:
Теги: Деонтей Уайлдер, бокс, Тайсон Фьюри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  28.04.2020, 18:31
Оценка:  0
pусский
Да скажи прямо: "Я был усрамшись, потому что я, простой парень из чёрного квартала, ничего не знал о настоящем боксе!", и все тебя одобрят! А вылазить на 3й бой со ставками 1:5 на Фьюри и проиграть - это конец карьеры,
будешь собирать хлопок и воровать кур.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь