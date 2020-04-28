Уайлдер: Возвращение в ринг будет главным моментом в моей жизни

Американец проводит время с семьей на карантине.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о том, как проводит время во время карантина.

"На карантине я медитирую, наслаждаюсь видами вокруг, природой. Здесь, в Алабаме, очень красиво. Я наслаждаюсь временем дома, я - домашний парень.

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Наверное, возвращение в ринг будет главным моментом в моей жизни. Бокс - прекрасный спорт. Однажды я оглянусь назад и скажу, что был частью этого всего и сделал его таким, каким он стал.

Но сейчас моя семья счастлива. Может я и проиграл в ринге, но я побеждаю по жизни. Сейчас я дома и размышляю обо всем. В мои планах показать миру лучшего Уайлдера", - сказал Деонтей в подкасте Premier Boxing Champions.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что со временем расскажет о причинах поражения Тайсону Фьюри.