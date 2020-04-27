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Усик провел совместную тренировку с Беринчиком

Комментариев: 1
В Сети появился снимок боксеров с совмесного занятия.
Александр Усик и Денис Беринчик
Александр Усик и Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk/

Выдающийся украинский боксер Александр Усик, выступающий сейчас в супертяжелом весе, провел совместную тренировку с Денисом Беринчиком.

На своей страничке в Instagram Беринчик опубликовал фото с занятия, подписав под ним: "Улыбка спасет мир".

Отметим, что Усик и Беринчик ранее выступали в одной команде - Украинские атаманы. Кроме того, боксеры вместе выступали на Олимпийских играх-2012.

Ранее сообщалось, что Александр Усик провел мастер-класс для дочери.

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Теги: бокс, Александр Усик, Денис Беринчик, тренировка, фото, Instagram
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    28.04.2020, 10:24
Оценка:  0
vladimir30kh
Если бы Порох не дал пи.з.ды путину под Славянском и не задавили кацапню санкциями то мировая общественность до сих пор думала что Молдова напала на себя,Грузия напала на себя и Украина напала на Украину.....
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