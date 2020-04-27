Усик провел совместную тренировку с Беринчиком

В Сети появился снимок боксеров с совмесного занятия.

Выдающийся украинский боксер Александр Усик, выступающий сейчас в супертяжелом весе, провел совместную тренировку с Денисом Беринчиком.

На своей страничке в Instagram Беринчик опубликовал фото с занятия, подписав под ним: "Улыбка спасет мир".

Отметим, что Усик и Беринчик ранее выступали в одной команде - Украинские атаманы. Кроме того, боксеры вместе выступали на Олимпийских играх-2012.

Ранее сообщалось, что Александр Усик провел мастер-класс для дочери.