Арум рассказал, когда может состоятся бой Постол - Рамирес

Титульный поединок запланирован на июль.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда может состояться бой чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса с украинцем Виктором Постолом.

“Поединок Хосе Рамиреса против Виктора Постола переносился дважды. Мы надеемся организовать этот бой где-то в июле, и он станет самым крупным противостоянием в первом среднем весе.

Сейчас мы планируем проводить по четыре поединка в рамках одного карда. Два из них будет транслировать ESPN или ESPN+. Один резервный поединок не будет показан по ТВ.

Количество боев необходимо свести к минимуму, чтобы гарантировать безопасность бойцов ради общего блага“, - цитирует Арума Boxingnews24.

Напомним, что поединок Постол - Рамирес должен был состояться 9 мая в Калифорнии, а ранее бой был запланирован на 1 февраля в Китае, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.