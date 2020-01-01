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Арум сообщил, когда планируется возобновление боксерских поединков

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Все боксеры будут сдавать тест на коронавирус.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, когда станет возможным проведение боксерских поединков.

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“Мы хотим вернуться к работе в июне. Сейчас мы постоянно общаемся с атлетическими комиссиями в Неваде, Калифорнии и Техасе. Мы хотим убедиться, что когда вернемся, все будет сделано должным образом. Конечно, бои будут проходить без зрителей.

Все участники будут сдавать на коронавирус. И речь идет не только о командах бойцов. Тестирование - это ключевой момент. Мы надеемся, что каждую неделю сможем устраивать два-три боксерских мероприятия.

Сейчас уже разрабатываю стратегию в направлении Лас-Вегаса на случай, если бои будут проходить в Неваде. Мы сначала отправим бойцов на карантин, а затем они соберутся в зале Top Rank, где смогут тренироваться со спарринг-партнерами. Сейчас мы уже обустраиваем наш зал“, - рассказал Арум в интервью YouTube-каналу ESPN.

Ранее Арум заявил, что у организации есть проблемы с организацией боев для Ломаченко.

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Теги: Боб Арум, бокс
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