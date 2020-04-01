Хэй предложил сделать Уайта "золотым" или "платиновым" чемпионом WBC

Промоутер требует титульного боя для боксера.

Промоуетр Дэвид Хэй прокомментировал то, что Диллиан Уайт долгое время не может провести титульный бой, несмотря на то, что является обязательным претендентом.

Читай также: Уайт: Мотивированный Чисора нокаутирует Усика

“Я серьезно переживаю за Диллиана, ведь он заслуживает титульного боя. Он замечательный посланник бокса, увлекательный боец. Уайт - хороший боксер и отличный персонаж, который нужен боксу. Мне очень хочется, чтобы он получил титульный шанс.

Диллиан - не из тех парней, которые согласятся взять отступные. К тому же я не уверен, что Уайту заплатят, если дело дойдет до объединительного боя. Унификации всегда котируются выше, чем обязательные защиты.

Впрочем, Уайту могут дать супер-пупер титул WBC. Он же сейчас владеет “серебряным“ поясом? Можем нужно ему дать “золотой“ или “платиновый“ титул“, - цитирует Хэя Boxing News 24.

Ранее Хэй промотивировал Уайлдера.