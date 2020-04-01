Переключиться на мобильную версию

Хэй предложил сделать Уайта "золотым" или "платиновым" чемпионом WBC

Комментариев: 0
Промоутер требует титульного боя для боксера.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Промоуетр Дэвид Хэй прокомментировал то, что Диллиан Уайт долгое время не может провести титульный бой, несмотря на то, что является обязательным претендентом.

Читай также: Уайт: Мотивированный Чисора нокаутирует Усика

“Я серьезно переживаю за Диллиана, ведь он заслуживает титульного боя. Он замечательный посланник бокса, увлекательный боец. Уайт - хороший боксер и отличный персонаж, который нужен боксу. Мне очень хочется, чтобы он получил титульный шанс.

Диллиан - не из тех парней, которые согласятся взять отступные. К тому же я не уверен, что Уайту заплатят, если дело дойдет до объединительного боя. Унификации всегда котируются выше, чем обязательные защиты.

Впрочем, Уайту могут дать супер-пупер титул WBC. Он же сейчас владеет “серебряным“ поясом? Можем нужно ему дать “золотой“ или “платиновый“ титул“, - цитирует Хэя Boxing News 24.

Ранее Хэй промотивировал Уайлдера.

Поделись:
Теги: Дэвид Хэй, Диллиан Уайт, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь