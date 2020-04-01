Хэй предложил сделать Уайта "золотым" или "платиновым" чемпионом WBC
Промоуетр Дэвид Хэй прокомментировал то, что Диллиан Уайт долгое время не может провести титульный бой, несмотря на то, что является обязательным претендентом.
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“Я серьезно переживаю за Диллиана, ведь он заслуживает титульного боя. Он замечательный посланник бокса, увлекательный боец. Уайт - хороший боксер и отличный персонаж, который нужен боксу. Мне очень хочется, чтобы он получил титульный шанс.
Диллиан - не из тех парней, которые согласятся взять отступные. К тому же я не уверен, что Уайту заплатят, если дело дойдет до объединительного боя. Унификации всегда котируются выше, чем обязательные защиты.
Впрочем, Уайту могут дать супер-пупер титул WBC. Он же сейчас владеет “серебряным“ поясом? Можем нужно ему дать “золотой“ или “платиновый“ титул“, - цитирует Хэя Boxing News 24.
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