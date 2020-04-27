Переключиться на мобильную версию

Президент WBC: Если Уайлдер не победит Фьюри, то его карьера закончится

Комментариев: 2
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри может определить будущее карьеры американца.

Читай также: Глава WBC назвал сильные качества Гвоздика

“Уайлдер был непобежденным чемпионом мира на протяжении пяти лет, а потом - бум! Ему будет очень сложно восстановиться психологически. Я сомневаюсь, что перенос его боя с Фьюри чем-то поможет. Но могу сказать, что Деонтей - воин, монстр, и у него есть невероятная мотивация.

Читай также: Хэй - Уайлдеру: Заткнись и вернись

У Уайлдера очень развито чувство гордости. Деонтей проиграл, и он это прекрасно осознает. Он может выиграть все, но при этом ему нечего терять. Если Уайлдер проиграет, то это нормально, ведь он уже потерпел поражение.

Но ему надо просто выйти и одержать победу. Если этого не произойдет, то его карьера закончится“, - приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Ранее Арум сообщил, что третий бой Фьюри - Уайлдер перенесен еще на пару месяцев.

Поделись:
Теги: Маурисио Сулейман, WBC, бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
vladimir30kh    27.04.2020, 10:14
Оценка:  0
vladimir30kh
Киньте Уайлдеру кацапского Пипеткина, пусть надругается ,для поднятия настроения
гость  (аноним)  27.04.2020, 09:55
Оценка:  0
гость
Ох и е..б..а..л..о - пархатый пейсодроч.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь