Президент WBC: Если Уайлдер не победит Фьюри, то его карьера закончится

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри может определить будущее карьеры американца.

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“Уайлдер был непобежденным чемпионом мира на протяжении пяти лет, а потом - бум! Ему будет очень сложно восстановиться психологически. Я сомневаюсь, что перенос его боя с Фьюри чем-то поможет. Но могу сказать, что Деонтей - воин, монстр, и у него есть невероятная мотивация.

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У Уайлдера очень развито чувство гордости. Деонтей проиграл, и он это прекрасно осознает. Он может выиграть все, но при этом ему нечего терять. Если Уайлдер проиграет, то это нормально, ведь он уже потерпел поражение.

Но ему надо просто выйти и одержать победу. Если этого не произойдет, то его карьера закончится“, - приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Ранее Арум сообщил, что третий бой Фьюри - Уайлдер перенесен еще на пару месяцев.