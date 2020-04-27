Арум: У нас есть проблемы с Ломаченко

Украинскому боксеру будет трудно вернуться в США.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что существует проблемы с возвращением боксеров в США.

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“Сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко и другими боксерами. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы его оперативно вернуть в США. Я этого не знаю.

Сейчас действует запрет на путешествия, а мы не сможем его снять для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с нашими иностранными спортсменами, которые на данный момент находятся за пределами США“, - рассказал Арум в интервью YouTube-каналу ESPN.

Ранее сообщалось, что в Никарагуа боксеров опрыскивали антисептическими средствами во время поединков.