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Кубинский проспект хэвивейта: Готов победить Джошуа прямо сейчас

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Фрэнк Санчес считает, что сможет справиться с чемпионом мира.
Фрэнк Санчес
Фрэнк Санчес
BoxingScene

Кубинский проспект супертяжелого дивизиона Фрэнк Санчес уверен, что ему под силам одолеть чемпиона мира в хэвивейте по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

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"Я готов прямо сейчас победить Джошуа, я уверен в себе на тысячу процентов. Я видел, как он боксирует, и я знаю свои способности. У меня есть базовый и любительский опыт, это отлично.

Учитывая мой стиль, а также то, что я побил боксера, который справился с Джошуа, я уверен, сто смогу выиграть у Энтони", - приводит слова Санчеса Boxing Scene.

Ранее Диллиан Уайт назвал слабость Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа
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