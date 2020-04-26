Бризил: Фьюри выиграет в третьем поединке у Уайлдера даже быстрее

Доминик Бризил не сомневается, что в третьем бою вновь выиграет Тайсон Фьюри.

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе Доминик Бризил считает, что в третьем поединке Тайсон Фьюри еще быстрее одолеет Деонтея Уайлдера.

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"Я посетил первый бой Фьюри и Уайлдера, и думаю, что Тайсон сделал достаточно, чтобы победить в том бою. Во втором поединке он показал свое боксерское мастерство, силу и навыки. Мне кажется, что в третьем бою будет тот же результат, а, скорее всего, Фьюри выиграет даже быстрее.

Ни для кого не секрет, что у Уайлдера есть правая рука, на которой все основывается для него. Он очень много работал, чтобы добиться такого сильно удара. Но Фьюри очень хитрый и опытный боец, чтобы не попасть под этот удар и наказать в ответ", - приводит слова Бризила Boxing Scene.

Напомним, в первом поединке Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья, во втором Тайсон победил, отправив соперника в нокаут.

Ранее промоутер Боб Арум рассказал, когда может состояться третий бой между боксерами.