Хирн: Фьюри доказал мне, насколько я ошибался в нем
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о том, что мог стать промоутером Тайсона Фьюри.
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“У меня был шанс подписать Фьюри. Я находился в Монако, и думал, что в тот момент мог заключить с ним сделку. Но я не хотел организовывать ему бои, которые он хотел в то время, ведь я считал, что они влетят в большую копейку, да и поединки были так себе. Но если честно, мне нужно было тогда согласиться.
Я смотрел на него в тот момент и думал: “Ты же не сможешь нормально вернуться на ринг, ты только посмотри на себя“. Но он всех удивил, и доказал мне, насколько я ошибался“, - приводит слова Хирна Boxing Scene со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, что сейчас промоутером британца является Фрэнк Уоррен, которого Фьюри нанял со скандалом.
Ранее сообщалось, что Джошуа бросил вызов Фьюри.
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