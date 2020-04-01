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Хэй - Уайлдеру: Заткнись и вернись

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Британец промотивировал "Бронзового бомбардировщика".
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер
Getty Images

Британский боксер Дэвид Хэй прокомментировал оправдания Деонтея Уайлдера после проигранного поединка Тайсону Фьюри.

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“Ни один человек в мире не хочет слышать о других причинах, кроме той, что в вечер боя другой боксер был лучше тебя. Закрой рот и вернись, чтобы в следующий раз показать, на все что ты способен. Так устроен мир бокса.

Предположим, что Деонтей Уайлдер выйдет на третий бой с Фьюри и нокаутирует его за шесть раундов. После этого он сможет сделать шаг вперед. Так это работает. Все зависит от того, как ты будешь выступать после поражения.

Если Деонтей и знает причину поражения, нужно оставить ее при себе. Каким бы ни был исход следующего боя Уайлдера, ему необходимо сосредоточиться на победе“, - приводит слова Хэя Boxing News24.

Отметим, что Фьюри сообщил, почему Уайлдер согласился на третий бой.

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Теги: Дэвид Хэй, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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