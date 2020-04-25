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Уайт: Мотивированный Чисора нокаутирует Усика

Комментариев: 3
Британец верит в победу своего соотечественника.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт сделал прогноз на бой Александра Усика и Дерека Чисоры.

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“Чисора очень силен физически. Дерек обладает одной вещью, которая делает его опасным. Ему плевать, как завершится бой - победой, поражением или ничьей. Он проигрывал девять раз, но до их пор входит в топ-10 супертяжеловесов.

Я верю, что мотивированный Чисора нокаутирует Усика. Я дважды проводил бои с Дереком. Мне было сложно удерживать его на безопасной дистанции, а ведь у нас одинаковый вес. Я крупный парень от природы, а Усик - нет.

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Александр может похвастаться передвижением и атлетизмом, но Чисора - простой парень, который устроит рубку. Мы раз за разом видели это в его боях. Поединки с Дереком не бывают легкими.

С Чисорой нельзя вступать в размены, ведь он бьет тяжелее. Ты просто отступаешь назад. Когда ты мощно попадаешь по нему на ближней дистанции, Чисора возвращается в бой“, - приводит слова Уайт Boxing News24.

Отметим, что выразил сомнение в том, что Усик станет чемпионом в хэвивейте.

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Теги: Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.04.2020, 11:06
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гость
10-51 дрочи одной рукой, а то комменты дуплишь
vladimir30kh    25.04.2020, 10:51
Оценка:  0
vladimir30kh
Уайт крупный парень от природы а Усик просто до.лбо.еб и будет нокаутирован. Ура товарищи, одним ху.йлолюбом и лапотником будет меньше )))))
vladimir30kh    25.04.2020, 10:51
Оценка:  0
vladimir30kh
Уайт крупный парень от природы а Усик просто до.лбо.еб и будет нокаутирован. Ура товарищи, одним ху.йлолюбом и лапотником будет меньше )))))
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