Уайт: Мотивированный Чисора нокаутирует Усика

Британец верит в победу своего соотечественника.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт сделал прогноз на бой Александра Усика и Дерека Чисоры.

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“Чисора очень силен физически. Дерек обладает одной вещью, которая делает его опасным. Ему плевать, как завершится бой - победой, поражением или ничьей. Он проигрывал девять раз, но до их пор входит в топ-10 супертяжеловесов.

Я верю, что мотивированный Чисора нокаутирует Усика. Я дважды проводил бои с Дереком. Мне было сложно удерживать его на безопасной дистанции, а ведь у нас одинаковый вес. Я крупный парень от природы, а Усик - нет.

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Александр может похвастаться передвижением и атлетизмом, но Чисора - простой парень, который устроит рубку. Мы раз за разом видели это в его боях. Поединки с Дереком не бывают легкими.

С Чисорой нельзя вступать в размены, ведь он бьет тяжелее. Ты просто отступаешь назад. Когда ты мощно попадаешь по нему на ближней дистанции, Чисора возвращается в бой“, - приводит слова Уайт Boxing News24.

Отметим, что выразил сомнение в том, что Усик станет чемпионом в хэвивейте.