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Арум анонсировал поединок Пакьяо - Кроуфорд

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Промоутер сообщил, что данный бой может состояться после прекращения пандемии коронавируса.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что зрители смогут увидеть бой Теренса Кроуфорда и Мэнни Пакьяо после окончания пандемии коронавируса.

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“Пакьяо и его люди связывались со мной, чтобы узнать о возможности проведения боя против Кроуфорда. У нас состоялись хорошие переговоры. Мы пришли к тому, что если и устраивать такой бой, то только за пределами США.

Посмотрим, как все сложится, но это точно интересный бой. Когда ситуация прояснится, то думаю, что мы сможем найти место для этого поединка“, - рассказал Арум YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Ранее Арум сообщил, что третий бой Фьюри - Уайлдер перенесен еще на пару месяцев.

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Теги: Боб Арум, Теренс Кроуфорд, Мэнни Пакьяо, бокс
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