Арум анонсировал поединок Пакьяо - Кроуфорд

Промоутер сообщил, что данный бой может состояться после прекращения пандемии коронавируса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что зрители смогут увидеть бой Теренса Кроуфорда и Мэнни Пакьяо после окончания пандемии коронавируса.

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“Пакьяо и его люди связывались со мной, чтобы узнать о возможности проведения боя против Кроуфорда. У нас состоялись хорошие переговоры. Мы пришли к тому, что если и устраивать такой бой, то только за пределами США.

Посмотрим, как все сложится, но это точно интересный бой. Когда ситуация прояснится, то думаю, что мы сможем найти место для этого поединка“, - рассказал Арум YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Ранее Арум сообщил, что третий бой Фьюри - Уайлдер перенесен еще на пару месяцев.