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Кличко - о победе на Олимпиаде: Золотая медаль казалась далекой перспективой

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Украинский боксер испытывал огромные проблемы перед финалом.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира Владимир Кличко в своей книге “Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе“ рассказал об Олимпиаде-1996, на которой выиграл золотую медаль.

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“Тренировался, словно одержимый, хотя подготовка была очень изнурительной. У меня было пищевое отравление и месяцами - высокое давление, которое не могли объяснить даже врачи.

Учитывая мое состояние, золотая медаль казалась далекой перспективой. Мой внутренний голос говорил мне: “Будь счастлив, что достиг такого уровня. Посмотрим, будут ли вообще медали“. Несмотря на все трудности, первый бой я выиграл. Потом боролся за бронзовую награду, дальше - за серебро. “Гордись, - говорил мой внутренний голос. - Все еще впереди“.

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Мой соперник по финалу был очень силен. Даже физически. 150 килограммовый Паэа Вольфграмм, боксер из Тонга, меня явно превосходил. Накануне боя мне приснилось, что я проиграл. Плохой знак, поскольку до этого мои сны о боях всегда сбывались.

Выглядело так, что это должно случиться и сейчас. В первом раунде я отставал. “Чертов сон“, - думал я. Но я не хотел сдаваться. “Ни в коем случае“, - говорил я себе. Я был горд тем, чего добился, но хотел большего: “Забудь о сне, ты победишь“. В конце концов я выиграл по очкам. Моя большая мечта, вопреки разные вызовы мне и моим возможностям, осуществилась: золото на Олимпийских играх.

Я не верил собственному счастью. Но скоро стало понятно, что радость продлиться недолго. Я хотел большего. Мне были необходимы новая цель и новый вызов“, - приводит слова боксера klitschko-brothers.com

Напомним, что братья Кличко - лучшие боксеры супертяжелого веса в 21 веке по версии Marca.

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Теги: Владимир Кличко, бокс, Олимпийские игры, Олимпиада
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