Промоутер сообщил, когда состоится бой Фьюри - Джошуа

Боксеры заинтересованы в очном противостоянии.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн рассказал, когда состоится бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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“Могу с уверенностью сказать, что их бой на 95% состоится в начале следующего года. Я считаю, что Джошуа является самым удобным в плане работы боксером, с которым я когда-либо встречался.

Он готов провести поединок с любым соперником. Джошуа очень заинтересован в проведении объединительного боя с Тайсоном, чтобы заполучить недостающий пояс.

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Но могу отметить, что Фьюри никого не боится. Он знает, что в случае победы над Джошуа, он станет еще более значимой фигурой в мире бокса.

Думаю, шансы на проведение этого боя в 2020 году составляют 50 на 50. А в начале 2021 - 95 против 5“, - приводит слова Хирна The Daily Star.

Ранее Арум заявил, что поединок Фьюри - Джошуа не состоится.